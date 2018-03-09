Паралимпиада-2018: все результаты и новости - хроника
В южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта проходят XII Зимние Паралимпийские игры. Украину в этом году представляют 33 спортсмена в трех дисциплинах - биатлоне, лыжных гонках и горных лыжах. Талисман этих Игр - медвежонок Пандаби.
LIGA.net отслеживает все главные новости, курьезы, анонсы, результаты и медали Паралимпиады-2018.
9 МАРТА
13:36. В Пхёнчхане началась церемония открытия ХІІ зимней Паралимпиады-2018. Национальный флаг Украины во время Парада наций будет нести многократный чемпион и призер Паралимпиад по лыжным гонкам и биатлону Виталий Лукьяненко.
09:21 Расписание соревнований Паралимпиады-2018
Серая точка - общие соревнования, значок медали - день медальных соревнований (pyeongchang2018.com)
09:00. Компания Google посвятила дудл Паралимпиаде-2018.
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