Определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов
16.03.2018 13:45
В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов
Фото: Facebook УЕФА
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов завершилась только что, сообщает УЕФА в Facebook.
На этой стадии турнира сыграют следующие четыре пары команд:
"Барселона"-"Рома";
"Севилья"-"Бавария";
"Ювентус"-"Реал";
"Ливерпуль"-"Манчестер Сити".
Команды, указанные первыми, проведут стартовые матчи 3 и 4 апреля на домашних стадионах. Ответные поединки запланированы на 10 и 11 апреля.
Вчера, 15 марта, в Киеве завершился ответный матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором "Динамо" принимало итальянский "Лацио" и проиграло (0:2).
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