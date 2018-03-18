Украинский боксер Гвоздик стал чемпионом мира по версии WBC
В бою за титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик победил француза Мехди Амара.
Победа украинцу досталась единогласным решением судей. Бой проходил в Нью-Йорке.
Для Гвоздика эта победа стала 15-й на профессиональном ринге. 12 боёв украинский боксер завершил досрочно.
5 февраля стало известно, что предположительно в Саудовской Аравии 11 мая состоится финальный поединок дебютного турнира Всемирная боксерская суперсерия, в котором сойдутся тяжеловесы-профессионалы - украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев.
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