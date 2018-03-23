Украина и Саудовская Аравия сыграли в ничью товарищеский матч

Игра завершилась счетом 1:1

Сборная Украины сыграла вничью со сборной Саудовской Аравией в первом товарищеском матче в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.



Встреча завершилась счетом 1:1. Матч проходил на Муниципальном стадионе в Марбелье (Испания).







За подопечных Андрея Шевченко забил мяч Артем Кравец, которому на 32-й минуте ассистировал Евгений Коноплянка. В ворота украинцев оформил гол Саид Аль-Мувалад (38).







Желтые карточки в ходе игры получили украинцы: Буяльский, малиновский; представители Саудовской Аравии: Отмам, Аль-Саклави.

Украина и Саудовская Аравия во второй раз сошлись в очном противостоянии. В июне 2006 года на групповом этапе финальной части чемпионата мира украинские футболисты в Гамбурге (Германия) обыграли соперников со счетом 4:0 (мячи забили Андрей Русол, Сергей Ребров, Андрей Шевченко и Максим Калиниченко).



Украинская сборная провела первую игру в сезоне-2018. В следующий вторник, 27 марта, команда проведет товарищеский матч с другим участником чемпионата мира-2018 сборной Японии. Этот матч состоится в бельгийском Льеже.



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