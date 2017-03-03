Women Beauty Weekend в РЦ "Блокбастер"
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Наконец-то и наступила всеми долгожданная и любимая пора - весна. Нет такого человека, который бы просто не любил этот сезон. С первыми лучами солнца сразу поднимается настроение. Теплые солнечные дни, цветущие деревья и клумбы, пение птиц - это далеко не все, за что обожают весну. А еще ее любят за множество прекрасных праздников и один из них совершенно скоро - 8-е Марта.
Многие дамы уже ждут, не дождутся, когда на улице окончательно потеплеет. Ведь это возможность снять головные уборы, тяжелые шубы и надеть элегантные плащики. Буйство красок в природе заставляет и нас выбирать более яркие оттенки одежды. Каждая женщина хочет выглядеть совершенно не хуже, а даже еще лучше, чем хозяйка этой поры.
РЦ "Блокбастер" дарит всем прекрасным дамам такую возможность.
Здесь 4 и 5 марта пройдет Women Beauty Weekend:
· Укладки, прически и косы
· Ногтевая эстетика
· Новая форма бровей
· Мехенди и временные татуировки
· Консультации специалистов-косметологов
· Консультации парфюмеров
· Стилисты и бьюти-бары
· Украшения и аксессуары
· Художественная выставка
· Детские мастер-классы
· Практики раскрытия женственности
· Креативная весенняя фотозона и волшебник-фотограф!
Активности и партнеры:
· Масштабная бьюти зона от генерального партнера красоты, Boyko beauty school
· Салон ногтевой эстетики Валентины Кадыровой
· Салон красоты Chik Chik
· Мехенди и временные татуировки. Специалист по росписи тела - Ткачук Екатерина
· Студия татуажа Юлии Розгон
· Романтическое путешествие в мир ароматов от эксперта - аромастилиста Ирины Микулы
· Дом моды Anna Sorel. Консультации стилиста, можно будет подобрать и сфотографировать любой лук от дома моды
· Европейский бутик - "Atelieroom" - бесплатные консультации стилистов и модельеров
· Авторские мастер классы от Анны Кросс. Тема первой встречи: Женская энергия, как детонатор успеха - ее природа и начало. Сб.: 15:00, Тема второй встречи: Целостность человека в его самодостаточности и автономности. Основной источник вдохновения - красота и сексуальность. Вс.: - 17:00
· Художественная выставка Галереи "Глобус" "Весенняя палитра"
· Мастер класс "Парфюмерный гардероб" от аромапсихолога, парфюмерного стилиста, парфюмера Ирины Грищенко
· Дегустация японского морского коллагена NanoBeauty
· Продюсерский центр Бойко и Галерея "Глобус" представляют Арт Форум: "Искусство в интерьере"
Кроме этого посетительниц ждут интересные мастер-классы, где можно узнать все секреты идеального внешнего вида. Также есть возможность получить профессиональные консультации у косметологов.
Огромный выбор дизайнерской одежды и украшений позволит подобрать изумительный наряд к новому образу. Стилисты помогут подобрать вещи, которые сделают вас просто неподражаемой.
А еще всех присутствующих ожидает развлекательная программа и другие приятные сюрпризы.
Весна - это пора изменений и обновлений. Так поспешите меняться вместе с ней. Милые дамы подарите себе прекрасный уикенд в мир красоты и изящества. РЦ "Блокбастер" ждет Вас!
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