Опрос: Клинтон и Байдена не видят кандидатами на выборах-2020
Большинство сторонников Демократической партии США и независимых избирателей хотели бы видеть кандидатом на выборах президента в 2020 году "совершенно новое" лицо от этой политической силы. Таковы результаты опроса 1 тыс. совершеннолетних американцев с правом голоса, проведенного Университетом Саффолка (Бостон) и газетой USA Today, сообщает телеканал CNN.
Исследование, в частности, продемонстрировало непопулярность кандидата от демократов на выборах-2016 Хиллари Клинтон: 62% опрошенных не хотят снова видеть ее кандидатом спустя четыре года, одобрят ее выдвижение чуть более 22%.
Больше симпатий у сторонников Демпартии и независимых избирателей вызывают вице-президент США Джозеф Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс (главный соперник Клинтон на праймериз этого года) - поддержка обоих потенциальных кандидатов колеблется в пределах 43-44%, но все равно не является абсолютной.
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Около трети опрошенных хотели бы видеть кандидатом от демократов сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.
Большинство же респондентов - более 66% - заявили, что среди кандидатов от Демпартии на следующих президентских выборах отдадут предпочтение "кому-то совершенно новому".
8 ноября 2016 года состоялись выборы президента США, на которых победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп: он заручился поддержкой 306 выборщиков, его соперница Клинтон - 232. Общее число выборщиков - 538, для избрания президентом США кандидату необходимо как минимум 270 голосов.
Особенность избирательной кампании 2016 года в том, что Трамп опередил Клинтон, набрав достаточное для избрания количество голосов выборщиков, но, по подсчетам общего числа голосов кандидатов, Клинтон получила почти на 3 млн голосов избирателей больше, чем Трамп.
19 декабря коллегия выборщиков США официально утвердила победу кандидата от республиканцев на президентских выборах.
Инаугурация Трампа состоится 20 января 2017 года.
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