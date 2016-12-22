Опрос: Клинтон и Байдена не видят кандидатами на выборах-2020

Чуть более 22% опрошенных американцев одобрят кандидатуру Клинтон от Демпартии на следующих выборах президента США. Байдена видят кандидатом 43%

Большинство сторонников Демократической партии США и независимых избирателей хотели бы видеть кандидатом на выборах президента в 2020 году "совершенно новое" лицо от этой политической силы. Таковы результаты опроса 1 тыс. совершеннолетних американцев с правом голоса, проведенного Университетом Саффолка (Бостон) и газетой USA Today, сообщает телеканал CNN.

Исследование, в частности, продемонстрировало непопулярность кандидата от демократов на выборах-2016 Хиллари Клинтон: 62% опрошенных не хотят снова видеть ее кандидатом спустя четыре года, одобрят ее выдвижение чуть более 22%.

Больше симпатий у сторонников Демпартии и независимых избирателей вызывают вице-президент США Джозеф Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс (главный соперник Клинтон на праймериз этого года) - поддержка обоих потенциальных кандидатов колеблется в пределах 43-44%, но все равно не является абсолютной.

Читайте также: В Колорадо двое выборщиков отказались голосовать за Клинтон

Около трети опрошенных хотели бы видеть кандидатом от демократов сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

Большинство же респондентов - более 66% - заявили, что среди кандидатов от Демпартии на следующих президентских выборах отдадут предпочтение "кому-то совершенно новому".

8 ноября 2016 года состоялись выборы президента США, на которых победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп: он заручился поддержкой 306 выборщиков, его соперница Клинтон - 232. Общее число выборщиков - 538, для избрания президентом США кандидату необходимо как минимум 270 голосов.