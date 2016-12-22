МИД о теракте в Берлине: среди погибших могут быть украинцы

Сейчас завершается анализ ДНК, результаты скоро должны быть обнародованы, сказали в МИД

Начальник консульского управления обеспечения МИД Василий Кирилич допускает, что среди погибших в результате теракта в Берлине могут быть украинцы. Об этом он заявил сегодня ЛІГА.net.

"Процедура индентификации тел продолжается, Германия сообщила, что после их окончания официально предоставит дипломатическим учреждениям данные о результатах", - сказал он, комментируя информацию СМИ о двух погибших украинцах.

"Есть большая вероятность, что эта информация подтвердится, но давайте подождем с результатами", - отметил он.

Глава МИД Павел Климкин в эфире ТСН предположил, что в результате теракта мог погибнуть один украинец.

19 декабря сообщалось, что грузовой автомобиль врезался в рождественскую ярмарку в центре Берлина, погибли 12 человек.

В понедельник вечером полиция арестовала предполагаемого водителя грузовика, выходца из Пакистана. При этом он отрицал свою причастность к трагедии. Позже полиция отпустила мужчину. Второй человек, находившийся в машине, был найден мертвым.

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