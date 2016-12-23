В Стамбуле задержали 31 подозреваемого в причастности к ИГ

Всего прокуратурой Стамбула выданы ордера на задержание 41 подозреваемого в связях с террористической организацией Исламское государство

Турецкая полиция задержала в Стамбуле 31 подозреваемого в причастности к террористической организации Исламское государство. Об этом сообщает Anadolu в Twitter.

"Полиция Стамбула задержала 31 подозреваемого в причастности к ИГ", - говорится в сообщении.

Кроме того сообщается, что всего прокуратурой Стамбула выданы ордера на задержание 41 подозреваемого в связях с ИГ.

Ранее сообщалось, что Анкара и Москва считают, что за убийством посла России в Турции стоят последователи Гюлена.

19 декабря в Анкаре был убит посол России в Турции Андрей Карлов.

Нападение произошло, когда посол выступал с приветственной речью на фотовыставке в центре современного искусства.

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