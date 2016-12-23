Путин: Убийство посла не повлияет на отношения между РФ и Турцией
Россия и дальше планирует развивать отношения с Турцией. Об этом президент России Владимир Путин заявил на своей пресс-конференции сегодня, 23 декабря, пишет ТАСС.
"Убийство нашего посла, думаю, было покушением Россию и на российско-турецкие отношения", - заявил Путин.
Глава государства-агрессора отметил, что скептически относился к высказываниям, что российский самолет не мог быть сбит без решения высшего руководства.
"Сейчас я уже не верю в это, есть факты, демонстрирующие проникновения элементов, которые хотели разрушить российско-турецкие отношения", - сказал Путин.
19 декабря 2016 года в помещении Галереи современного искусства в Анкаре, где проходило открытие фотовыставки "Россия глазами турок", на посла РФ в Турции Андрея Карлова было совершено покушение. Позже Карлов скончался от полученных ранений.
Убийцей российского посла в Турции Андрея Карлова был полицейский из Анкары. По словам источника, в момент убийства полицейский был не при исполнении. Нападавший был ликвидирован в ходе перестрелки с полицией.
МИД России квалифицировал произошедшее как террористический акт.
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