Путин: Убийство посла не повлияет на отношения между РФ и Турцией

Президент РФ Владимир Путин назвал покушение на российского посла в Анкаре покушением на российско-турецкие отношения

Россия и дальше планирует развивать отношения с Турцией. Об этом президент России Владимир Путин заявил на своей пресс-конференции сегодня, 23 декабря, пишет ТАСС.

"Убийство нашего посла, думаю, было покушением Россию и на российско-турецкие отношения", - заявил Путин.

Глава государства-агрессора отметил, что скептически относился к высказываниям, что российский самолет не мог быть сбит без решения высшего руководства.

"Сейчас я уже не верю в это, есть факты, демонстрирующие проникновения элементов, которые хотели разрушить российско-турецкие отношения", - сказал Путин.

19 декабря 2016 года в помещении Галереи современного искусства в Анкаре, где проходило открытие фотовыставки "Россия глазами турок", на посла РФ в Турции Андрея Карлова было совершено покушение. Позже Карлов скончался от полученных ранений.

Убийцей российского посла в Турции Андрея Карлова был полицейский из Анкары. По словам источника, в момент убийства полицейский был не при исполнении. Нападавший был ликвидирован в ходе перестрелки с полицией.

МИД России квалифицировал произошедшее как террористический акт.

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