USD:  26.45  27.08   EUR:  27.49  28.44  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Неизвестные захватили пассажирский самолет в Ливии

23.12.2016 13:11
Есть информация о том, что угонщики угрожают взорвать самолет
Неизвестные захватили пассажирский самолет в Ливии

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат сообщил о захвате в Ливии пассажирского самолета. Об этом он написал у себя в Twitter.

По данным издания Times of Malta речь идет о самолете авиакомпании Afriqiyah Airways.

Отмечается, что самолет, который выполнял внутренний рейс из Себа в Триполи, со 111 пассажирами и семью членами экипажа приземлился в аэропорту Мальты.

В сообщениях указывалось, что один угонщик находится на борту. Он назвал себя приверженцем Каддафи. 

Угонщик утверждает, что у него есть ручная граната, но он был готов отпустить заложников, если все его требования будут выполнены. О требованиях захватчика пока неизвестно.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 