Неизвестные захватили пассажирский самолет в Ливии
Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат сообщил о захвате в Ливии пассажирского самолета. Об этом он написал у себя в Twitter.
По данным издания Times of Malta речь идет о самолете авиакомпании Afriqiyah Airways.
Отмечается, что самолет, который выполнял внутренний рейс из Себа в Триполи, со 111 пассажирами и семью членами экипажа приземлился в аэропорту Мальты.
В сообщениях указывалось, что один угонщик находится на борту. Он назвал себя приверженцем Каддафи.
Угонщик утверждает, что у него есть ручная граната, но он был готов отпустить заложников, если все его требования будут выполнены. О требованиях захватчика пока неизвестно.
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