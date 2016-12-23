Неизвестные захватили пассажирский самолет в Ливии

Есть информация о том, что угонщики угрожают взорвать самолет

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат сообщил о захвате в Ливии пассажирского самолета. Об этом он написал у себя в Twitter.

По данным издания Times of Malta речь идет о самолете авиакомпании Afriqiyah Airways.

Отмечается, что самолет, который выполнял внутренний рейс из Себа в Триполи, со 111 пассажирами и семью членами экипажа приземлился в аэропорту Мальты.

В сообщениях указывалось, что один угонщик находится на борту. Он назвал себя приверженцем Каддафи.

Угонщик утверждает, что у него есть ручная граната, но он был готов отпустить заложников, если все его требования будут выполнены. О требованиях захватчика пока неизвестно.

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