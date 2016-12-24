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Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН за критику

24.12.2016 13:55
Президент Дутерте сказал, что можно идти и жаловаться в Организацию объединенных наций и взамен он сожжет ООН
Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН за критику
Родриго Дутерте (фото - EPA)

Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил сжечь ООН, после того, как организация осудила его кровавые расправы с подозреваемыми в наркоторговле. Об этом сообщает The Independent.

После того, как Дутерте стал президентом в июне этого года около шести тысяч человек были убиты полицией по его инструкции. 

"Идите и жалуйтесь в ООН, я сожгу ООН, если хотите. Я сожгу ее, если поеду в Америку", - сказал Дутерете, выступая на военной базе на юге страны. 

Филиппинская независимая правозащитная комиссия должна проверить заявления Дутерте о том, что он якобы лично убивал подозреваемых в торговле наркотиками, когда был мэром города Давао. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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