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Идентифицированы все жертвы теракта в Берлине

24.12.2016 17:03
Идентификацию всех 12 жертв теракта в Берлине завершена
Идентифицированы все жертвы теракта в Берлине
Фото: ЕРА

Комиссия Федерального ведомства уголовной полиции Германии завершила идентификацию всех 12 жертв теракта в Берлине. Об этом BKA сообщила на своей странице в Twitter.

"Комиссия BKA по идентификации завершила опознание 12 человек, погибших на площади Брайтшайдплац. Мы чтим память погибших и скорбим вместе с их родными", - говорится в сообщении.

19 декабря грузовой автомобиль врезался в рождественскую ярмарку в центре Берлина. В результате инцидента погибли 12 человек, более 50 пострадали. Немецкие власти назвали происшествие терактом.

Вчера немецкая полиция официально подтвердила гибель гражданина Украины в теракте. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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