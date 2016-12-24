Идентифицированы все жертвы теракта в Берлине
Комиссия Федерального ведомства уголовной полиции Германии завершила идентификацию всех 12 жертв теракта в Берлине. Об этом BKA сообщила на своей странице в Twitter.
"Комиссия BKA по идентификации завершила опознание 12 человек, погибших на площади Брайтшайдплац. Мы чтим память погибших и скорбим вместе с их родными", - говорится в сообщении.
19 декабря грузовой автомобиль врезался в рождественскую ярмарку в центре Берлина. В результате инцидента погибли 12 человек, более 50 пострадали. Немецкие власти назвали происшествие терактом.
Вчера немецкая полиция официально подтвердила гибель гражданина Украины в теракте.
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