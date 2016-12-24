Марин Ле Пен вошла в рейтинг самых популярных людей Франции

Французы в ходе опроса поставили Марин Ле Пен на 37-место среди самых популярных людей Франции. А самым популярным французом стал актер Омар Си





Отстают от Ле Пен: кандидат правой партии Республиканцы на президентских выборах Франсуа Фийон - у него 42 позиция, экс-министр экономики Эмманюэль Макрон с 46 позицией, и лидер леворадикалов Жан-Люк Меланшон, который замыкает рейтинг на 50 месте.









В то же время большинство позиций в рейтинге заняли французские деятели культуры и спортсмены. На первом месте оказался актер африканского происхождения Омар Си, всемирно известный по фильму "1+1". В первую десятку также вошли французский хирург и ведущий передач о здоровье Мишель Симес, актеры Дэни Бун и Жан Рено, актрисы Флоранс Форести и Софи Марсо, комик Гад Эльмалех, олимпийский чемпион по дзюдо Терри Ринер, философ Симона Вейль.





В топ-50 также много всемирно известных французов - актеры Жан-Поль Бельмондо и Джамель Деббуз, лучший бомбардир Евро-2016 Антуан Гризманн, актриса Марион Котийяр, певец Шарль Азнавур, певицы Луан, Милен Фармер, Ванесса Паради.









Омар Си (фото - ЕРА)





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