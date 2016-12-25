Операция Щит Евфрата: турецкие ВВС уничтожили 140 целей ИГ

По предварительным данным, турецкие войска ликвидировали также 12 боевиков Исламского государства на севере Сирии

В сирийском городе Эль-Баб военные Турции уничтожили 140 целей террористической организации Исламское государство. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Также, по предварительным данным, были ликвидированы 12 боевиков ИГ.

Операцию провели в рамках операции Щит Евфрата, проводимой войсками Турции на севере Сирии с целью устранения террористической угрозы. Она продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции.

25 ноября 2016 года сообщалось, что турецкая авиация нанесла удар по позициям террористов Исламского государства в сирийском городе Эль-Баб недалеко от Алеппо, после того как в этом районе погибло четыре турецких солдата.

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