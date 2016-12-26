Папа Франциск: Сегодня мучеников больше, чем в первые века Церкви
В результате преследования христиан со стороны радикальных исламистов сегодня появилось больше мучеников за веру, чем в первые века христианства. Об этом заявил папа римский Франциск на площади Святого Петра во время выступления по случаю праздника святого Стефана, первого христианского мученика, сообщает Reuters.
Он упомянул о преследовании христиан в Ираке, многие из которых сегодня имеют возможность впервые за долгое время отпраздновать Рождество в своих церквях, что стало возможным после освобождения городов от боевиков Исламского государства.
"Это был пример верности Евангелию", - сказал Франциск. "Несмотря на испытания и опасности, они отважно показывают, что принадлежат Христу", - добавил он.
Как отмечает агентство, христиане в северных районах Ирака, подконтрольных ИГ, получили ультиматум: уплатить налог, принять ислам или умереть от меча. Большинство из них бежали в курдские регионы на восток.
Лидеры различных церквей, в том числе коптской церкви в Египте, члены которой были обезглавлены, назвали тот факт, что христиан разных конфессий убивали на Ближнем Востоке "экуменизмом крови".
"Сегодня есть больше христианских мучеников, чем в первые века", - сказал папа.
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