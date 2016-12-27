В Пакистане самодельным ликером отравились 45 человек, 23 умерли

За помощью с симптомами отравления обратились 45 человек, 23 из них скончались. Все пострадавшие и жертвы употребляли самодельный домашний ликер

В пакистанском городке Тоба Тек Сингх (провинция Пенджаб) в результате отравления домашним ликером погибли по меньшей мере 23 человека. Погибшие - в основном представители христианской общины страны, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

В общей сложности за помощью с симптомами отравления обратились 45 человек, 23 из них скончались. Все пострадавшие и жертвы употребляли самодельный домашний ликер, который закупили накануне Рождества.

"Производитель и поставщик токсичных спиртных напитков также погиб. Он готовил ликер в домашних условиях, и продавал его в полиэтиленовых пакетах по 500 рупий (около $5) каждый", - сообщил журналистам высокопоставленный чиновник в местной полиции.

Издание отмечает, что в Пакистане летальным исходом заканчивается употребление кустарного алкоголя зачастую среди мусульманского население, часто - в связи с религиозными праздниками.

Также отмечается, что в Пакистане не все жители могут позволить себе покупать лицензионный алкоголь, религиозным меньшинствам необходимо иметь специально разрешение. В Пакистане проживает около 190 млн христиан, большинство из них - в провинции Пенджаб.

На днях в российском Иркутске несколько десятков человек были доставлены в местную больницу с отравлением алкоголем. Как выяснилось, все они употребляли средство для принятия ванн "Боярышник". На сегодняшний день, более 70 человек скончались.

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