Теракт в Берлине: водитель грузовика сопротивлялся угонщику

Водитель грузовика из Польши, который угнал террорист для осуществления атаки, сопротивлялся угонщику, получив огнестрельные ранения в голову

Водитель из Польши Лукаш Урбан получил огнестрельные ранения в голову за несколько часов до того, как выходец из Туниса Анис Амри протаранил рождественскую ярмарку в Берлине на его грузовике. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на немецкие СМИ.

Как отмечает агентство, ранее поступали сообщения о том, что Урбан мог оказать сопротивление Амри и тем самым спасти жизни многих людей.

По информации издания Bild, которое ссылается на результаты вскрытия, Урбан был ранен выстрелом 19 декабря между 16:30 и 17:30 по местному времени, а нападение произошло около 20:00.

Медики утверждают, что водитель не мог вырвать руль у Амри, как об этом сообщалось ранее.

При этом издание отмечает, что Урбан все-таки мог быть жив в момент нападения.

Тем временем, пишет ВВС, в интернете набирает популярность петиция с требованием посмертно наградить водителя: на данный момент ее подписали около 38 тысяч человек.

Лукашу Урбану было 37 лет, он жил на западе Польши недалеко от границы с Германией и работал водителем большегрузов.

Владелец грузовика и родственник Урбана Ариэль Журавский рассказал журналистам, что на теле водителя, помимо огнестрельных ранений, есть ножевые. Также на лице Урбана он заметил следы побоев, из чего сделал вывод, что тот пытался оказать сопротивление угонщику.

19 декабря грузовой автомобильврезался в рождественскую ярмарку в центре Берлина. В результате инцидента погибли 12 человек, более 50 пострадали. Немецкие власти назвали происшествие терактом.

Предполагаемый исполнитель теракта тунисец Анис Амри застрелен правоохранителями в Италии.

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