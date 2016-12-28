Администрация Обамы почти решила, как наказать РФ за кибератаки

Возможными вариантами ответа США на кибератаки РФ могут стать уголовные дела и новые санкции

Одним из пунктов наказания Российской Федерации за вмешательство в президентские выборы США могут стать уголовные производства против фигурантов дела. Еще одним вариантом называют санкции. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники в правительстве.

Главной помехой является то, что кибератаки РФ не достигли того уровня, на котором, согласно законодательству США, против заказчиков или исполнителей можно было бы использовать инструменты противодействия киберпреступлениям, а именно - санкции и прочее.

Те санкции, которые уже введены, касаются исключительно причинения ущерба компьютерным системам США и промышленного кибершпионажа. Но избирательную систему они не охватывают.

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Издание отмечает, что кибервмешательство России в президентские выборы в США имело очень взвешенный характер.

Как сообщил журналистам источник в правительстве, сейчас необходимо доказать, что вмешательство РФ в базу данных избирателей США имело достаточно серьезный уровень и затем доказать, что россияне действительно причинили ей вред.

"Это не сделать так просто", - заявил собеседник изданию.

Правительство США работает над новыми президентскими инициативами, которые на законодательном уровне позволят ответить РФ за вмешательство в выборы.

8 октября США официально обвинили Российскую Федерацию в организации кибератак на штаб Демократическую партию во время избирательной кампании.

10 декабря президент США Барак Обама дал приказ разведывательным службам США изучить и подготовить доклад о вмешательстве Российской Федерации в американские президентские выборы.

10 декабря ЦРУ США пришло к выводу, что Россия вмешалась в президентские выборы, чтобы помочь Дональду Трампу победить.

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