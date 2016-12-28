В Сирии от авиаударов погибли 22 мирных жителя
В северо-восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор от авиаударов, нанесенных неидентифицированными самолетами, погибли 22 гражданских. Об этом сообщает агентство AFP.
"Авиаудары убили как минимум 22 мирных жителя, в том числе 10 детей, в сирийской провинции Дейр-эз-Зор", - сообщает агентство.
Информацию о погибших подтверждает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, передает Европейская правда.
По информации Сирийского центра, мирные жители были из двух семей, проживавших в одном из сел провинции Дейр-эз-Зор, которая граничит с Ираком и занимает второе место в стране по размерам после провинции Хомс.
"Богатая нефтью провинция Дейр-эз-Зор практически полностью находится под контролем ИГИЛ и регулярно является мишенью возглавляемой США военной коалиции", - сообщают правозащитники, добавив, что единственная часть восточной провинции, которая является вне контроля ИГИЛ - это город Дейр-эз-Зор, удерживаемый силами, лояльными сирийскому диктатору Башару Аль-Асаду.
26 декабря 2016 года турецкая армия заявила об убийстве террористами Исламского государства как минимум 30 мирных жителей в сирийском городе Эль-Баб за сутки.
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