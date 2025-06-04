На блокпосту на въезде в Киев пьяный мастер спорта по ММА ударил нацгвардейца

Суд избрал спортсмену меру пресечения в виде личного обязательства. Однако прокуратура просила арест с максимальным залогом

Фото: Киевская прокуратура

Киевский спортсмен ударил военнослужащего Национальной гвардии на блокпосту и получил подозрение, сообщила Киевская городская прокуратура и Нацполиция. LIGA.net узнала от собеседника в правоохранительных органах, что речь идет о Дмитрии Тулубе.

Установлено, что 1 июня во время комендантского часа на одном из блокпостов в Голосеевском районе на въезде в Киев остановили автомобиль Audi A6, за рулем которого находилась девушка в состоянии алкогольного опьянения. С ней в машине был нетрезвый 23-летний пассажир.

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Как утверждают в прокуратуре, пока сотрудники полиции общались с водителем, ее спутник вел себя агрессивно и нанес удар одному из нацгвардейцев.

Правоохранители подчеркнули, что подозреваемый профессионально занимается боевыми искусствами.

Спортсмену объявлено подозрение по статье об умышленном нанесении работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (до пяти лет тюрьмы).

В Киевской прокуратуре сообщили LIGA.net, что просили для подозреваемого содержание под стражей с максимально возможным залогом. Однако суд избрал меру пресечения в виде личного обязательства. Прокуратура не согласна и обжалует.

Упоминания о Дмитрии Тулубе можно найти на страницах ряда спортивных клубов Киева. В одном из них Тулуб работает тренером по тайскому боксу.

Там указано, что Тулуб – мастер спорта по ММА. Трехкратный чемпион мира по панкратиону, пятикратный чемпион мира по рукопашному бою, многократный чемпион Украины по панкратиону и ММА, двукратный чемпион Украины по комбату джиу-джитсу.

На своей странице в Instagram Тулуб продолжает постить фото и видео, в частности, была утренняя сторис 4 июня с тренировки, где он призвал всех заниматься спортом.

Скриншот из Instagram