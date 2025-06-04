На блокпосту на в'їзді до Києва п'яний майстер спорту з ММА вдарив нацгвардійця

Фото: Київська прокуратура

Київський спортсмен вдарив військовослужбовця Національної гвардії на блокпосту та отримав підозру, повідомили Київська міська прокуратура та Нацполіція. LIGA.net дізналася від співрозмовника у правоохоронних органах, що йдеться про Дмитра Тулуба.

Встановлено, що 1 червня під час комендантської години на одному з блокпостів у Голосіївському районі на в’їзді до Києва зупинили автомобіль Audi A6, за кермом якого була дівчина у стані алкогольного сп’яніння. Разом з нею в машині був її нетверезий 23-річний пасажир.

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Як стверджують у прокуратурі, поки працівники поліції спілкувались з водійкою, її супутник поводився агресивно та завдав удару одному із нацгвардійців.

Правоохоронці наголосили, що підозрюваний професійно займається бойовими мистецтвами.

Спортсмену оголошено підозру за статтею про умисне завдання працівнику правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов'язків (до п’яти років тюрми).

У Київській прокуратурі повідомили LIGA.net, що просили для підозрюваного тримання під вартою із максимально можливою заставою. Проте суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Прокуратура не згодна й оскаржує.

Згадки про Дмитра Тулуба можна знайти на сторінках низки спортивних клубів Києва. В одному з них Тулуб наразі працює тренером із тайського боксу.

Там вказано, що Тулуб – майстер спорту з ММА. Триразовий чемпіон світу з панкратіону, п'ятиразовий чемпіон світу з рукопашного бою, багаторазовий чемпіон України з панкратіону та ММА, дворазовий чемпіон України з комбат джиу-джитсу.

На своїй сторінці в Instagram Тулуб продовжує постити фото і відео, зокрема була ранкова сториз від 4 червня із тренування, де він закликав усіх займатись спортом.

Скриншот з Instagram