Израиль отложил голосование по поселениям: ждут выступления Керри

Вопрос строительства около 500 новых домов в Восточном Иерусалиме должна была рассмотреть мэрия города. Однако премьер Нетаньяху попросил повременить

Израиль отложил голосование по строительству почти 500 новых домов для своих граждан в Восточном Иерусалиме до сегодняшнего выступления государственного секретаря США Джона Керри по этому вопросу в Вашингтоне. Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что 28 декабря в 18:00 по киевскому времени Керри выступит в Госдепартаменте с речью, в которой изложит свой взгляд на прекращение израильско-палестинского конфликта.

Ввиду этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к мэрии Иерусалима с просьбой отменить запланированное рассмотрение 492 заявок на строительство в восточной части города, которая остается предметом споров между Израилем и Палестиной. По мнению премьера, положительное голосование по новым поселениям может предоставить Керри арсенал аргументов "против".

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23 декабря 2016 года Совет безопасности ООН принял резолюцию, призывающую Израиль прекратить строительство еврейских поселений на территории Палестины. 14 членов Совбеза ООН, в том числе Украина, проголосовали "за". США воздержались, отказавшись ветировать резолюцию.

В свою очередь Нетаньяху заявил, что Израиль не будет выполнять требования резолюции Совбеза ООН, и пообещал жесткую реакцию.

Ранее призыв израильского премьера о ветировании проекта резолюции поддержал избранный президент США Дональд Трамп.

Израильские поселения на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме стали возникать после 1967 года, когда вышеупомянутые территории перешли под контроль Израиля в результате Шестидневной войны.

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