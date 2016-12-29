Махмуд Аббас: Мир с Израилем возможен, но при одном условии

Израиль должен прекратить расширение поселений на оккупированных территориях, заявил президент Палестинской национальной администрации

Президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что мир с Израилем достижим, но для этого Израиль должен прекратить расширение поселений на оккупированных территориях. Так Аббас отреагировал на посвященную израильско-палестинскому конфликту речь госсекретаря США Джона Керри, сообщает Reuters.

Ранее сегодня Керри заявил, что будущее двух государств в израильско-палестинском конфликте находится под угрозой, равно как и будущие мирные переговоры. В этой ситуации США не могут молчать. При этом он сказал, что "истина заключается в том, что тенденции на местах - насилие, терроризм, подстрекательство, расширение поселений и, видимо, бесконечная оккупация - разрушают надежды на мир с обеих сторон и все более цементируют необратимость единого государства, чего в реальности большинство людей не хотят".

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху упрекнул Керри в произнесении антиизраильской речи.

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