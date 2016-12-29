В Турции пассажирский автобус упал со скалы: есть погибшие

Водитель рейсового автобуса потерял контроль над машиной, вследствие чего транспортное средство упало со скалы, пролетев около 10 метров

В Турции пассажирский автобус, который выполнял рейс из Стамбула в провинцию Синоп, съехал с трассы и упал со скалы. В результате аварии по меньшей мере пять человек погибли и более 20 получили ранения, сообщает турецкое издание Нurriyet Daily News.

Издание отмечает, что водитель автобуса потерял контроль над машиной, и транспортное средство, пробив ограждение, упало со скалы, пролетев около 10 метров.

Аварийные службы отправились к месту происшествия, однако доступ к месту катастрофы затруднено из-за сильного снегопада и метели, сообщает СМИ.

2 декабря 2016 года в китайской провинции Хубэй автобус с 20 пассажирами утонул в озере возле дороги, только двоим удалось спастись.

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