Теракт в Берлине: полиция отпустила вероятного сообщника Амри
Немецкая полиция отпустила 40-летнего тунисца, задержанного по подозрению в связях с исполнителем террористической атаки на рождественскую ярмарку в Берлине. Об этом заявил спикер федеральной прокуратуры, сообщает служба Би-би-си.
"Дальнейшее расследование показало, что задержанный мужчина не был контактным лицом Аниса Амри, поэтому он должен быть освобожден", - сказали в прокуратуре.
Ранее следствие заявило, что нашло номер подозреваемого в телефоне Амри.
Также в прокуратуре назвали подлинным видео, на котором террорист принимает присягу на верность Исламскому государству.
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Кроме того, по данным властей, избежать большего числа жертв атаки помогла система автоматического торможения грузовика. Она активируется в момент вероятного захвата автомобиля угонщиком.
Согласно выводам следователей, калибр пистолета, найденного у Амри, полностью совпадает с оружием, из которого был убит поляк - водитель угнанного тунисцем грузовика.
19 декабря 2016 года грузовой автомобиль врезался в рождественскую ярмарку в центре Берлина. В результате инцидента погибли 12 человек, более 50 пострадали. Немецкие власти назвали происшествие терактом.
Предполагаемый исполнитель теракта тунисец Анис Амри был застрелен правоохранителями в Италии 23 декабря.
28 декабря сообщалось о задержании 40-летного выходца из Туниса, подозреваемого в причастности к организации нападения на рождественскую ярмарку в Берлине.
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