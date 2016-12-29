USD:  26.81  27.42   EUR:  27.80  28.71  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Теракт в Берлине: полиция отпустила вероятного сообщника Амри

29.12.2016 17:49
Правоохранители пришли к выводу, что задержанный не был контактным лицом террориста. Ранее его номер был найден в телефоне Амри
Теракт в Берлине: полиция отпустила вероятного сообщника Амри
Фото: EPA

Немецкая полиция отпустила 40-летнего тунисца, задержанного по подозрению в связях с исполнителем террористической атаки на рождественскую ярмарку в Берлине. Об этом заявил спикер федеральной прокуратуры, сообщает служба Би-би-си.

"Дальнейшее расследование показало, что задержанный мужчина не был контактным лицом Аниса Амри, поэтому он должен быть освобожден", - сказали в прокуратуре.

Ранее следствие заявило, что нашло номер подозреваемого в телефоне Амри.

Также в прокуратуре назвали подлинным видео, на котором террорист принимает присягу на верность Исламскому государству.

Читайте также: Теракт в Берлине: водитель грузовика сопротивлялся угонщику

Кроме того, по данным властей, избежать большего числа жертв атаки помогла система автоматического торможения грузовика. Она активируется в момент вероятного захвата автомобиля угонщиком.

Согласно выводам следователей, калибр пистолета, найденного у Амри, полностью совпадает с оружием, из которого был убит поляк - водитель угнанного тунисцем грузовика.

19 декабря 2016 года грузовой автомобиль врезался в рождественскую ярмарку в центре Берлина. В результате инцидента погибли 12 человек, более 50 пострадали. Немецкие власти назвали происшествие терактом.

Предполагаемый исполнитель теракта тунисец Анис Амри был застрелен правоохранителями в Италии 23 декабря.

28 декабря сообщалось о задержании 40-летного выходца из Туниса, подозреваемого в причастности к организации нападения на рождественскую ярмарку в Берлине.

Читайте также: Теракт в Берлине: Меркель пообещала сделать выводы и принять меры

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 