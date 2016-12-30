Трамп может отменить введенные против РФ санкции

Трамп может отменить указ Обамы о введении дополнительных санкций против Росии, как только он вступит в должность, но это было бы нецелесообразно

Избранный президент США Дональд Трамп может отменить указ президента Барака Обамы о введении дополнительных санкций против Росии, как только он вступит в должность, но это было бы нецелесообразно. Об этом заявил высокопоставленный американский чиновник, сообщает Reuters.

Представитель администрации Обамы заявил, что нет оснований полагать, что Россия перестанет вмешиваться в выборы в других странах.

"Мы считаем, что эти шаги являются важными, поскольку Россия не собирается останавливаться...У нас есть все признаки того, что они будут вмешиваться в демократические выборы в других странах, в том числе наших европейских союзников", - заявил один из высокопоставленных чиновников США.

Как сообщалось, 29 декабря президент США Барак Обама объявил о введении новых санкций против России в ответ на хакерские атаки со стороны РФ во время президентских выборов в США.

Соединенные Штаты в четверг выслали 35 российских дипломатов и закрыли два российских диппредставительства в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию притеснения со стороны России американских дипломатов в Москве.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.