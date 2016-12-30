Крушение Ту-154: на борту самолета была гражданка Украины - СМИ

По данным СМИ, на борту потерпевшего крушение лайнера находилась украинка Надежда Игнатьева. В последнее время она с семьей проживала в России

Среди погибших в авиакатастрофе российского самолета Ту-154 была уроженка Украины 34-летняя Надежда Игнатьева. Она родилась в Снежном Донецкой области - поселке, у которого 17 июля 2014 был сбит Боинг MH17. Об этом в комментарии hromadske.ua сообщила мать погибшей Валентина Марченкова.

Игнатьева имела российское гражданство, долгое время жила в Москве, ее семья также проживает в России. На странице погибшей в соцсети указано, что она училась в Орловском государственном университете культуры.

Надежда была танцовщицей в Ансамбле русской армии имени Александрова почти 10 лет, ее муж также работает в ансамбле, в самолете его не было. У Надежды осталась четырехлетняя дочь.

Украинка вместе с коллективом по заданию Минобороны РФ летела в Сирию, чтобы принять участие в праздничном концерте для российских военных.

"Я считаю, что их аморально послали на этот объект, на этот грандиозный праздник... Мы пытались отговорить Надю лететь туда, но она артист, выступления были ее обязанностью, а ансамбль - ее второй семьей", - рассказала мать погибшей.

Самолет Министерства обороны РФ Ту-154 рано утром 25 декабря разбился в Черном море, вблизи Сочи. На его борту были российские военные, журналисты прокремлевских каналов, артисты, а также Елизавета Глинка (Доктор Лиза) - глава фонда Справедливая помощь, которая незаконно вывозила детей из оккупированного Донбасса в РФ.

Самолет направлялся в Сирию, где артисты ансамбля песни и пляски армии РФ планировали дать новогодний концерт для российского военного контингента. На борту находились 92 человека. По официальным данным, все они погибли.

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