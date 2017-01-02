Террористы ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Стамбуле

Согласно заявлению группировки, один из их боевиков осуществил вооруженную атаку на ночной клуб Стамбула, во время которой погибли 39 человек

Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за теракт в ночном клубе Стамбула в новогоднюю ночь, в результате которого погибли 39 человек, сообщает Reuters.

"В продолжение святой операции, которую ведет Исламское государство против защитников креста, Турции, героический солдат халифата атаковал один из самых известных ночных клубов, где христиане празднуют их вероотступнический праздник", - говорится в сообщение ИГ.

В ночь с 31 декабря на 1 января в ночном клубе Стамбула произошло вооруженное нападение.

Ранее сегодня сообщалось, что неопознанным остается одно тело. Убитые в ночном клубе оказались гражданами Турции, Индии, Канады,Марокко, Иордании, Сирии, Туниса, Израиля, России, Саудовской Аравии,Бельгии, Ливана и Ирака.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.