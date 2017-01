В здании Ватикана открыли McDonald's: фото

В здании на территории Ватикана открыли ресторан быстрого питания сети McDonald's. Об этом сообщает издание NBC News.

Корреспондент NPR's Rome Сильвия Поджиоли опубликовала фото заведения у себе в Twitter.

McDonalds around corner from St Peter's sq, open for business in Vatican-owned building, despite resident protests pic.twitter.com/MW6JYVNNrJ