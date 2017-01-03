В здании Ватикана открыли McDonald's: фото

За аренду помещения McDonald's будет платить Апостольскому престолу более $30 тысяч в месяц

В здании на территории Ватикана открыли ресторан быстрого питания сети McDonald's. Об этом сообщает издание NBC News.

Корреспондент NPR's Rome Сильвия Поджиоли опубликовала фото заведения у себе в Twitter.

McDonalds around corner from St Peter's sq, open for business in Vatican-owned building, despite resident protests pic.twitter.com/MW6JYVNNrJ - Sylvia Poggioli (@spoggioli1) 31 декабря 2016 г.





Заведение находится в 100 ярдах от государства Ватикан. За аренду помещения McDonald's будет платить Апостольскому престолу более $30 тысяч в месяц, однако решение сдать в аренду помещение для ресторана вызвало критику представителей католической церкви.

Ресторан быстрого питания занимает нижний этаж здания, которое является домом для нескольких старших кардиналов.



30 декабря 2016 года сообщалось, что компания МакДональдз Юкрейн увеличила инвестиции в развитие сети в Украине в 2016 году на 23%.

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