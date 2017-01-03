Теракт в Стамбуле: задержана жена подозреваемого

Женщина утверждает, что о теракте она узнала из телевизора. О связях мужа с ИГ ей ничего неизвестно

Турецкие правоохранители задержали супругу подозреваемого в убийстве 39 человек в ночном клубе Стамбула. Об этом сообщает CNN Turk.

По словам женщины, о теракте она узнала из телевизора. О том, что ее муж связан с ИГ, она не знала.

По данным СМИ, предполагаемый террорист прибыл в Стамбул из Кыргызстана с женой и двумя детьми 20 ноября 2016 года. Спустя два дня они переехали в город Конья, где мужчина планировал найти работу. Там семья сняла квартиру, оплатив ее аренду на три месяца вперед.

В Стамбул накануне теракта подозреваемый приехал 29 декабря.

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В ночь на 1 января 2017 года неизвестный расстрелял из автомата Калашникова посетителей стамбульского ночного клуба Reina, которые праздновали там Новый год. Жертвами атаки стали 39 человек.

Ответственность за теракт в Стамбуле взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

2 января вице-премьер-министр Турции Нуман Куртулмуш заявил, что полиция близка к выяснению личности террориста, так как у следствия есть отпечатки его пальцев и свидетельские показания насчет его внешности.

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