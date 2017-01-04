Иракский город Мосул за неделю покинули 13 тысяч человек

По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, в день город покидали около 2300 беженцев, это почти в полтора раза больше, чем раньше

Более 13 тысяч человек с 29 декабря покинули иракский Мосул, который считается последним оплотом экстремистской группировки ИГ в стране и окружен правительственными войсками, передает Би-би-си.

По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, в день город покидали около 2300 беженцев. Это почти в полтора раза больше, чем раньше. До этого ООН фиксировала выход из Мосула примерно полутора тысяч человек в сутки.

Увеличение потока беженцев ООН связывает с началом второй фазы операции иракской армии по освобождению Мосула от боевиков ИГ, запрещенного во многих странах мира, в том числе и в России.

Сейчас уже освобождены несколько районов на востоке города. По данным ООН, туда начала поступать гуманитарная помощь. Общее количество людей, покинувших Мосул после начала операции, ООН оценивает в 130 тысяч человек.

Наступление с целью отбить Мосул у боевиков ИГ было начато 17 октября, больше чем через два года после того, как джихадисты захватили город. Именно с Мосула началась их кампания по захвату территорий на севере и западе Ирака.

В операции принимают участие силы безопасности Ирака, курдские вооруженные формирования "Пешмерга", арабские суннитские племена и шиитские ополченцы при поддержке военных самолетов и советников возглавляемой США коалиции.

Военные сталкиваются с ожесточенным сопротивлением боевиков. Задерживает продвижение иракских войск и плохая погода.

5 ноября В Ираке взорвали колонну переселенцев из Мосула, погибли 17 беженцев из подконтрольного террористам ИГ города и полицейский.

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