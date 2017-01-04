Додона раскритиковали за лишение гражданства экс-лидера Румынии

Среди критиковавших решение Додона лишить бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску молдавского гражданства и правые и левые политики

Политики правого толка раскритиковали решение президента Молдовы Игоря Додона лишить гражданства страны экс-президента Румынии Траяна Бэсеску, пишет Newsmaker.md.

По мнению политиков, Додон не занимается реальными проблемами страны. Недоумение выразил и представитель левой оппозиции лидер "Нашей партии" Ренато Усатый, отметив, что Додон должен был "оставить Бэсеску в покое". Эксперты считают, что "румынофобские" действия Додона приведут к сплочению правого электората.

Среди критиковавших решение Додона правых политиков также лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду, проигравшая выборы Додону, глава Народно-европейской партии Молдовы (НЕПМ) Юрие Лянкэ и руководитель партии "Платформа Достоинство и правда" Андрей Нэстасе.

Санду в своей публикации в соцсети отметила, что снятие флага ЕС со здания президентуры, смена языка на сайте президента с румынского на молдавский и лишение гражданства Бэсеску - это "приоритеты Додона, и подобными срочными темами он будет озабочен в последующие годы".

Лидер НЕПМ Юрие Лянкэ в ироничной манере отметил, что Додон "продолжает трудиться на благо Молдовы и ее граждан".

Нэстасе считает, что Додон продолжает разделять страну и ее граждан. По мнению лидера партии "Платформа Достоинство и правда", лишение гражданства Бэсеску по той причине, что он - унионист, противоречит фундаментальным правам человека.

Вчера, 3 января, Додон лишил бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску гражданства Молдовы. Бэсеску, в свою очередь, назвал решение Додона о лишении его молдавского гражданства "политическим".

Бэсеску и его супруга получили гражданство Молдовы в ноябре 2016 года по указу экс-президента Молдовы Николае Тимофти.

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