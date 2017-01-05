РФ передала WikiLeaks краденные данные через третью сторону - ЦРУ

История с возможным влиянием Кремля на выборы президента США получила продолжение: разведка США говорит, что спецслужбы РФ действовали чужими руками

Разведка США получила "убедительные доказательства", что Москва передала сайту WikiLeaks похищенные хакерами с серверов Демократической партии данные через некую третью сторону. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на нескольких чиновников из Вашингтона.

Ранее власти США заявляли, что кибератаками на задействованные в той или иной мере в предвыборной гонке сервера руководили спецслужбы РФ, но твердой уверенности в том, что за всем этим стоит Россия, работающая во вред имиджу демократическому кандидату Хиллари Клинтон, в их заявлениях не было.

ЦРУ утверждает, что у них есть доказательства вмешательства Москвы в ход прошлогодних президентских выборов в США с целью помочь победить республиканцу Дональду Трампу.

Сегодня, 5 января, ЦРУ должно передать президенту США Бараку Обаме и, сутки спустя, его преемнику Дональду Трампу секретный доклад о подрывной деятельности российских спецслужб. По данным источника, содержание этого отчета все еще обсуждается.

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Чиновники, которые заявили о том, что РФ действует тайно, через третью сторону, пока не предоставили никаких подробностей об этом. Они якобы "не хотят раскрывать, каким образом правительство США получило эту информацию" - все это, как предполагается, будет в докладе разведки.

В интервью Fox News основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что похищенную переписку Клинтон и ее помощника Джон Подесты он не получал от какого-либо государства. Однако он и не опроверг возможность, что эти материалы он получил от "третьей стороны".

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29 декабря 2016 года США выслали 35 российских дипломатов и закрыли два российских диппредставительства в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию преследования со стороны РФ американских дипломатов в Москве. Возможные кибератаки со стороны РФ на политические организации США были актом войны, заявил сенатор Джон Маккейн.

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