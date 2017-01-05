Турецкие военные уничтожили около 40 террористов ИГ
Военные Турции заявили, что в результате авиаударов в Сирии были ликвидированы 38 боевиков террористической организации Исламское государство, передает Reuters.
Турецкие истребители нанесли удары по 28 объектам ИГ, в результате чего были уничтожены командные центры, склады оружия и транспортные средства.
3 декабря турецкий вице-премьер-министр Нуман Куртулмуш заявил, что Турция не прекратит военные операции в Сирии из-за теракта в ночном клубе Стамбула.
В тот же день Вооруженные силы Турции, которые поддерживают сирийских повстанцев в борьбе против боевиков Исламского государства на севере Сирии, заявили об уничтожении 18 джихадистов. Еще 37 боевиков получили ранения в результате столкновений и артиллерийского огня
Ранее сообщалось, что в ночном клубе Стамбула в результате теракта погибли 39 человек. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ.
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