Взломщик почты Клинтон усомнился в обвинениях РФ в кибератаках

Румынский хакер Марчел Лазар считает обвинения в адрес России "безумием" и "истерией"

Румынский хакер Марчел Лехел Лазар, отбывающий наказание в тюрьме за хакерские атаки, сомневается в правдивости обвинений президента Барака Обамы в адрес РФ касательно организации последней кибератак на американские выборы 2016 года. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, с корреспондентом которого общался по телефону из тюрьмы в Румынии.

Лазар, известный также под псевдонимом Guccifer, назвал обвинения против России частью "фальшивой кибервойны".

"Американцы сходят с ума от россиян и от российского вторжения в США. Это безумие. Это истерия", - заявил хакер, предположив, что обвинения преувеличены из-за особенностей холодной войны.

Лазар был признан виновным в хакерских атаках и взломе баз данных и приговорен к тюремному заключению сразу в двух странах - Румынии и США. По истечении срока на родине (в 2019 году) хакера этапируют в Штаты, где он должен будет отсидеть почти 4,5 года.

В мае 2016 года Лазар, уже находясь за решеткой, признал, что неоднократно взламывал личную электронную почту бывшего государственного секретаря США Хиллари Клинтон.

29 декабря 2016 года президент США Барак Обама ввел новые санкции в отношении РФ в ответ на российские кибератаки на избирательную кампанию в Штатах и преследование властями государства-агрессора американских официальных лиц.

ФБР обнародовало доклад, согласно которому две хакерские группировки, связанные с российскими спецслужбами, в 2015 и 2016 годах осуществляли хакерские атаки на объекты инфраструктуры, правительственные и учебные учреждения США с целью похищения данных. Кибератаки были также направлены против одной из политических партий.

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