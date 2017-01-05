Разведка: Кибератаки на США санкционированы Кремлем

Также у американской разведки есть данные об использовании Россией кибертактики с целью воздействия на общественное мнение в Европе и Евразии

Похищение информации с серверов Национального комитета Демократической партии США и дальнейшее обнародование ее во время президентских выборов в Соединенных Штатах было уполномочено Кремлем. Это подтвердил во время слушаний в сенатском Комитете по вооруженным силам директор Офиса национальной разведки США Джеймс Клэппер, сообщает Укринформ.

"По нашим оценкам, только высшее российское руководство могло уполномочить последнее похищение и раскрытие данных, направленное на выборы (в США - ред.), учитывая объем и уязвимость тех, на кого это было нацелено", - заявил Клэппер.

Он также выразил убеждение, что Россия будет проводить кибероперации против США и в будущем. По его словам, ожидается, что они будут направлены на сбор разведывательной информации, обеспечение процесса принятия решений российским руководством, проведение операций влияния для поддержки военных и политических целей России, а также для подготовки киберпространства для будущих целей.

Кроме того, Клэппер сообщил, что у него есть данные об использовании Россией кибертактики и инструментов с целью воздействия на общественное мнение в Европе и Евразии.

Кроме России, по его словам, Соединенным Штатам в киберпространстве угрожают Китай, Иран, Северная Корея, а также криминальные и террористические организации, целями которых являются государственные, коммерческие, политические учреждения и отдельные граждане США.

Ранее ФБР опубликовало доклад, в котором говорится, что две хакерские группировки, связанные со спецслужбами Российской Федерации, в 2015 и 2016 годах осуществляли хакерские атаки на объекты инфраструктуры, правительственные и учебные учреждения с целью похищения данных. Кибератаки были также направлены на одну из политических партий.

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