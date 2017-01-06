В Японии страховая компания заменяет сотрудников на роботов
06.01.2017 08:59
Техническое обслуживание системы, как ожидается, будет стоить лишь около 15 млн иен в год
Фото: скриншот видео
Японская страховая компания заменяет 34 сотрудника на роботов. Об этом сообщает ВВС.
Страховая компания Fukoku Mutual Life Insurance увольняет сотрудников. Их работу по расчетам страховых выплат теперь будет выполнять автоматизированная компьютерная система, созданная на основе искусственного интеллекта.
Новая система стоимостью 200 млн иен будет установлена уже в январе.
Новая система стоимостью 200 млн иен будет установлена уже в январе.
По мнению руководства компании, это позволит увеличить производительность на 30% и сэкономить около 140 млн иен (около $1,2 млн) в год на зарплатах.
Техническое обслуживание системы, как ожидается, будет стоить лишь около 15 млн иен в год.
"Cистема основана на технологии Watson, разработанной японским отделением компании IBM. IBM описывает Watson как "когнитивную технологию, которая может думать, как человек". По словам разработчиков, Watson может "анализировать и интерпретировать любые данные, в том числе неструктурированные тексты, изображения, аудио и видео", - отмечает издание.
Японская страховая компания будет использовать искусственный интеллект, чтобы собирать сведения, необходимые для выплаты застрахованным, считывая информацию из медицинских справок и сведения о проведенных операциях или о пребывании в больнице.
Еще три японские страховые компании также рассматривают возможность внедрения системы искусственного интеллекта для оптимизации системы подбора оптимальных условий страхования для клиентов.
Исследование, проведенное в прошлом году по заказу Всемирного экономического форума, прогнозирует, что увеличение применения роботов и искусственного интеллекта приведет к потере 5,1 млн рабочих мест в течение ближайших пяти лет в 15 ведущих странах мира.
В общей сложности 15 стран, охваченных исследованием, обеспечивают примерно 65% от общей численности рабочей силы в мире.
18 июля сообщалось, что в Токийском технологическом институте инженеры сконструировали робота с искусственными мышцами.
Техническое обслуживание системы, как ожидается, будет стоить лишь около 15 млн иен в год.
"Cистема основана на технологии Watson, разработанной японским отделением компании IBM. IBM описывает Watson как "когнитивную технологию, которая может думать, как человек". По словам разработчиков, Watson может "анализировать и интерпретировать любые данные, в том числе неструктурированные тексты, изображения, аудио и видео", - отмечает издание.
Японская страховая компания будет использовать искусственный интеллект, чтобы собирать сведения, необходимые для выплаты застрахованным, считывая информацию из медицинских справок и сведения о проведенных операциях или о пребывании в больнице.
Еще три японские страховые компании также рассматривают возможность внедрения системы искусственного интеллекта для оптимизации системы подбора оптимальных условий страхования для клиентов.
Исследование, проведенное в прошлом году по заказу Всемирного экономического форума, прогнозирует, что увеличение применения роботов и искусственного интеллекта приведет к потере 5,1 млн рабочих мест в течение ближайших пяти лет в 15 ведущих странах мира.
В общей сложности 15 стран, охваченных исследованием, обеспечивают примерно 65% от общей численности рабочей силы в мире.
18 июля сообщалось, что в Токийском технологическом институте инженеры сконструировали робота с искусственными мышцами.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:00
-
вчера
19:09
-
вчера
18:44
-
вчера
16:41
-
вчера
14:20
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров