В Японии страховая компания заменяет сотрудников на роботов

Японская страховая компания заменяет 34 сотрудника на роботов. Об этом сообщает ВВС.

Страховая компания Fukoku Mutual Life Insurance увольняет сотрудников. Их работу по расчетам страховых выплат теперь будет выполнять автоматизированная компьютерная система, созданная на основе искусственного интеллекта.

Новая система стоимостью 200 млн иен будет установлена уже в январе.



"Cистема основана на технологии Watson, разработанной японским отделением компании IBM. IBM описывает Watson как "когнитивную технологию, которая может думать, как человек". По словам разработчиков, Watson может "анализировать и интерпретировать любые данные, в том числе неструктурированные тексты, изображения, аудио и видео", - отмечает издание.

Японская страховая компания будет использовать искусственный интеллект, чтобы собирать сведения, необходимые для выплаты застрахованным, считывая информацию из медицинских справок и сведения о проведенных операциях или о пребывании в больнице.

Еще три японские страховые компании также рассматривают возможность внедрения системы искусственного интеллекта для оптимизации системы подбора оптимальных условий страхования для клиентов.

Исследование, проведенное в прошлом году по заказу Всемирного экономического форума, прогнозирует, что увеличение применения роботов и искусственного интеллекта приведет к потере 5,1 млн рабочих мест в течение ближайших пяти лет в 15 ведущих странах мира.

В общей сложности 15 стран, охваченных исследованием, обеспечивают примерно 65% от общей численности рабочей силы в мире.

18 июля

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 18 июля сообщалось , что в Токийском технологическом институте инженеры сконструировали робота с искусственными мышцами. В общей сложности 15 стран, охваченных исследованием, обеспечивают примерно 65% от общей численности рабочей силы в мире. Исследование, проведенное в прошлом году по заказу Всемирного экономического форума, прогнозирует, что увеличение применения роботов и искусственного интеллекта приведет к потере 5,1 млн рабочих мест в течение ближайших пяти лет в 15 ведущих странах мира. Еще три японские страховые компании также рассматривают возможность внедрения системы искусственного интеллекта для оптимизации системы подбора оптимальных условий страхования для клиентов. Японская страховая компания будет использовать искусственный интеллект, чтобы собирать сведения, необходимые для выплаты застрахованным, считывая информацию из медицинских справок и сведения о проведенных операциях или о пребывании в больнице. "Cистема основана на технологии Watson, разработанной японским отделением компании IBM. IBM описывает Watson как "когнитивную технологию, которая может думать, как человек". По словам разработчиков, Watson может "анализировать и интерпретировать любые данные, в том числе неструктурированные тексты, изображения, аудио и видео", - отмечает издание.

По мнению руководства компании, это позволит увеличить производительность на 30% и сэкономить около 140 млн иен (около $1,2 млн) в год на зарплатах.Техническое обслуживание системы, как ожидается, будет стоить лишь около 15 млн иен в год.