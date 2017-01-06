Конгресс утвердил итоги президентских выборов в США

Конгресс на совместном заседании двух палат утвердил итоги выборов президента США, на которых победил кандидат Дональд Трамп

Конгресс США на заседании обеих палат в пятницу утвердил решение Коллегии выборщиков, которая отдала большинство голосов республиканцу Дональду Трампу на президентских выборах. Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что утверждение прошло на фоне многочисленных возражений конгрессменов, которые были не согласны с результатами выборов и требовали пересмотреть их.

В частности, конгрессмен Барбара Ли от Калифорнии перед утверждениями, заявила, что не приемлет результатов. "Это неприемлемо, потому что люди ужасаются от убедительных доказательств вмешательства России в наши выборы", - сказала она.

В Палате представителей члены выступили за пересмотр голосования в штатах Алабама, Флорида, Мичиган, Техас, Миссисипи и Каролину.

Председательствующий в Сенате вице-президент Джо Байден, в свою очередь, отклонил обращения конгрессменов, отметив, что они должны быть оформлены надлежащим образом. "Все кончено", - в ироничной форме подчеркнул он.

20 декабря 2016 года Коллегия избирателей США официально утвердила победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах. Трамп набрал 304 голоса избирателей, а его соперница, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, - 224 голоса.

Особенность избирательной кампании 2016 года в том, что Трамп опередил Клинтон, набрав достаточное для избрания количество голосов выборщиков, но, по подсчетам общего числа голосов кандидатов, Клинтон получила почти на 3 млн голосов избирателей больше, чем Трамп.

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