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Мэй станет первым лидером Европы, который посетит Трампа

07.01.2017 03:06
Премьер-министр Великобритании собирается посетить избранного президента США весной
Мэй станет первым лидером Европы, который посетит Трампа
Тереза Мэй (фото - ЕРА)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне весной. Об этом сообщила пресс-служба главы британского правительства, передает Reuters.

"Мы рады, что смогли этого добиться и премьер-министр надеется посетить нового президент весной," - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщают журналисты, в телефонном разговоре с Трампом в конце ноября Мэй заявила о желании работать на налаживание отношений с США после инаугурации нового президента.  

4 сентября 2016 года Барак Обама и Тереза Мэй обсудили сотрудничество США и Британии по Украине.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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