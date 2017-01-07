Трамп о встрече с разведкой США: Узнал много нового
Избранный президент США Дональд Трамп сказал, что "узнал много нового" во время встречи с представителями разведки США, в ходе которой обсуждался доклад спецслужб о вмешательстве Российской Федерации и лично Владимира Путина в президентские выборы в США, сообщает АР.
Однако Трамп отказался сообщить, согласен ли он с утверждением, что Россия вмешалась в выборы в США от его имени. Он также не сообщил, какие доказательства были ему представлены.
"Это была отличная встреча, мне очень нравятся эти люди. Я многому научился и думаю они тоже", - сказал избранный президент.
6 декабря сообщалось, что, согласно опубликованному докладу ЦРУ, ФБР и АНБ, Путин пытался помочь избранному президенту США Дональду Трампу победить на президентских выборах.
Позже Трамп объявил о своей программе по борьбе с кибератаками.
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