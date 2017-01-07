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Журналист The Times: Россия 24 предложила "участие в пропаганде"

07.01.2017 09:27
Британский журналист опубликовал запись разговора, как он утверждает, с сотрудницей канала Россия 24, которая предложила "участвовать в пропаганде"
Журналист The Times: Россия 24 предложила "участие в пропаганде"
Фото: EPA

Журналист британской газеты The Times Максим Такер утверждает, что телеканал Россия 24 предложил ему сотрудничество для сюжета на основе аудиозаписей разговоров президента Петра Порошенко

Журналист опубликовал аудиозапись с якобы сотрудницей российского телеканала. По ее словам, некие украинские журналисты готовы передать 17 часов записи разговоров и предложила сотрудничество. 

Такеру предложили снять сюжет, как украинские журналисты передают ему записи, а он затем делится ими с российским каналом. По словам собеседницы, это нужно, чтобы обезопасить украинских журналистов. Такер также должен был дать короткое интервью о записях, чтобы придать истории больше правдоподобности.      

Британский журналист отказался от предложения и назвал его "пропагандистской операцией".

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ЛIГАБiзнесIнформ
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