Журналист The Times: Россия 24 предложила "участие в пропаганде"
Журналист британской газеты The Times Максим Такер утверждает, что телеканал Россия 24 предложил ему сотрудничество для сюжета на основе аудиозаписей разговоров президента Петра Порошенко.
Журналист опубликовал аудиозапись с якобы сотрудницей российского телеканала. По ее словам, некие украинские журналисты готовы передать 17 часов записи разговоров и предложила сотрудничество.
Такеру предложили снять сюжет, как украинские журналисты передают ему записи, а он затем делится ими с российским каналом. По словам собеседницы, это нужно, чтобы обезопасить украинских журналистов. Такер также должен был дать короткое интервью о записях, чтобы придать истории больше правдоподобности.
Британский журналист отказался от предложения и назвал его "пропагандистской операцией".
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