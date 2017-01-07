Журналист The Times: Россия 24 предложила "участие в пропаганде"

Британский журналист опубликовал запись разговора, как он утверждает, с сотрудницей канала Россия 24, которая предложила "участвовать в пропаганде"

Журналист британской газеты The Times Максим Такер утверждает, что телеканал Россия 24 предложил ему сотрудничество для сюжета на основе аудиозаписей разговоров президента Петра Порошенко.



Журналист опубликовал аудиозапись с якобы сотрудницей российского телеканала. По ее словам, некие украинские журналисты готовы передать 17 часов записи разговоров и предложила сотрудничество.



Такеру предложили снять сюжет, как украинские журналисты передают ему записи, а он затем делится ими с российским каналом. По словам собеседницы, это нужно, чтобы обезопасить украинских журналистов. Такер также должен был дать короткое интервью о записях, чтобы придать истории больше правдоподобности.



Британский журналист отказался от предложения и назвал его "пропагандистской операцией".



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