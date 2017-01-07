Власти РФ потребовали удалить LinkedIn из App Store и Google Play

Социальная сеть для деловых контактов сейчас недоступна для скачивания в магазинах приложений Apple и Android

В России пользователи смартфонов на базе iPhone и Android больше не могут скачать приложение LinkedIn. Об этом сообщает The New York Times.



Власти РФ потребовали от магазинов приложений Apple and Google заблокировать сервис для деловых контактов после того, как Роскомнадзор внес его в список компаний, которые нарушили закон о хранении персональных данных на территории России.



Блокирование приложения в Google Play store и Apple’s App Store, вероятно, не закроет доступ к самому контенту.



В LinkedIn, которым владеет Microsoft, сказали, что разочарованы решением российского регулятора заблокировать приложение.

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