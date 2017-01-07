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Власти РФ потребовали удалить LinkedIn из App Store и Google Play

07.01.2017 15:27
Социальная сеть для деловых контактов сейчас недоступна для скачивания в магазинах приложений Apple и Android
Власти РФ потребовали удалить LinkedIn из App Store и Google Play
Фото: aiesec.fi

В России пользователи смартфонов на базе iPhone и Android больше не могут скачать приложение LinkedIn. Об этом сообщает The New York Times

Власти РФ потребовали от магазинов приложений Apple and Google заблокировать сервис для деловых контактов после того, как Роскомнадзор внес его в список компаний, которые нарушили закон о хранении персональных данных на территории России.

Блокирование приложения в Google Play store и Apple’s App Store, вероятно, не закроет доступ к самому контенту.       

В LinkedIn, которым владеет Microsoft, сказали, что разочарованы решением российского регулятора заблокировать приложение. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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