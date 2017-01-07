В Турции по делу об убийстве посла РФ арестованы пять человек

По делу об убийстве посла РФ в Турции арестованы четверо полицейских - сослыживцы убийцы посла, а также активист организации проповедника Гюлена

В рамках расследования покушения на посла России в Анкаре Андрея Карлова арестованы пять человек, четверо из которых - сослуживцы убийцы посла, полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа. Об этом сообщает Anadolu.

Республиканская прокуратура города Измир утверждает, что пятым арестованным является активист движения проповедника Фетхуллаха Гюлена Сулейман Эрген, "курировавший" сторонников проповедника из числа курсантов Полицейской школы имени Рушту Унсала в Измире, где обучался и Алтынташ.

Известны также имена арестованных сотрудников полиции: Илькер Эр, Абдулькадир Ягин, Эрдоган Эрдинчли и Зийа Шехиотглу, которым предъявлено обвинение в "принадлежности к вооруженной террористической организации".

19 декабря 2016 года в Анкаре был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов: нападение произошло во время приветственной речи дипломата на фотовыставке. Одетый в строгий костюм мужчина убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета с близкого расстояния.

Напавший был ликвидирован спецназом. Позднее киллера опознали как Мевлюта Мерта Алтинташа, 22-летнего экс-спецназовца полиции Анкары.

Следствие по делу об убийстве Карлова выяснило, что киллер через компьютер соседа по комнате еще в октябре прошлого года собирал информацию о российском дипломате.

Читайте также: Посла РФ застрелили со словами: Умираем в Алеппо, ты умрешь здесь

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.