Кибератаки РФ на США: сенаторы призвали Трампа наказать Россию
08.01.2017 19:01
Сенаторы от республиканцев призвали новоизбранного президента США заставить РФ заплатить цену за попытку вмешательства
Линдси Грэм (фото - EPA)
Сенаторы от республиканцев Линдси Грэм и Джон Маккейн заявили, что избранный президент Дональд Трамп должен наказать Россию за вмешательство в процесс выборов президента США. Об этом сообщает The Time.
"Вы должны дать всем знать в Америке, что республиканцы и демократы собираются заставить Россию заплатить цену за попытку вмешательства (в выборы президента США - ред.)", - cказал Грэм, обращаясь к Трампу.
Грэм сослался на доклад, который обнародовало управление национальной разведки.
7 января Трамп сказал, что "узнал много нового" во время встречи с представителями разведки США, в ходе которой обсуждался доклад спецслужб о вмешательстве Российской Федерации и лично Владимира Путина в президентские выборы в США.
По словам Грэма, что через пару недель Трамп будет защитником свободного мира и демократии.
"Вы должны дать всем знать в Америке, что республиканцы и демократы собираются заставить Россию заплатить цену за попытку вмешательства (в выборы президента США - ред.)", - cказал Грэм, обращаясь к Трампу.
Грэм сослался на доклад, который обнародовало управление национальной разведки.
4 января Маккейн заявил, что предполагаемые кибератаки со стороны России на политические организации США, которые, как утверждается, повлияли на президентские выборы, были актом войны.
7 января Трамп сказал, что "узнал много нового" во время встречи с представителями разведки США, в ходе которой обсуждался доклад спецслужб о вмешательстве Российской Федерации и лично Владимира Путина в президентские выборы в США.
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