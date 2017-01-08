Кибератаки РФ на США: сенаторы призвали Трампа наказать Россию

По словам Грэма, что через пару недель Трамп будет защитником свободного мира и демократии.



"Вы должны дать всем знать в Америке, что республиканцы и демократы собираются заставить Россию заплатить цену за попытку вмешательства (в выборы президента США - ред.)", - cказал Грэм, обращаясь к Трампу.



Грэм сослался на доклад, который обнародовало управление национальной разведки.





4 января Маккейн заявил , что предполагаемые кибератаки со стороны России на политические организации США, которые, как утверждается, повлияли на президентские выборы, были актом войны.



7 января Трамп

7 января Трамп сказал , что "узнал много нового" во время встречи с представителями разведки США, в ходе которой обсуждался доклад спецслужб о вмешательстве Российской Федерации и лично Владимира Путина в президентские выборы в США.





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