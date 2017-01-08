Обама - Трампу: Президентство - это не семейный бизнес

Действующий президент США призвал Дональда Трампа отличать агитацию и управление и уважать институции США

Президент США Барак Обама сообщил, что он посоветовал своему преемнику Дональду Трампу не пытаться управлять Белым домом так же, как он бы управляет семейным бизнесом. Об этом сообщает BBC.

Обама также заявил, что Трамп должен уважать институции Соединенных штатов.

Действующий президент подчеркнул, что существует разница между управлением и агитацией.

"Есть мировые столицы и финансовые рынки, а также люди во всем мире, которые воспринимают всерьез то, что он (Дональд Трамп - ред.) говорит", - добавил Обама.

5 января Обама на встрече с командованием Вооруженных сил США призвал военных к плавной передаче контроля над армией своему преемнику Дональду Трампу.

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