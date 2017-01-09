У Трампа признали, что РФ стоит за кибератаками на выборы в США
09.01.2017 01:05
Помощник Трампа Райнс Прибус заявил, что избранный президент доверяет докладу разведки о вмешательстве России в президентские выборы в США
Райнс Прибус (фото - ЕРА)
Избранный президент США Дональд Трамп признает, что Россия стоит за кибератаками на выборы в США и может предпринять ответные действия. Об этом заявил в интервью Fox News Sunday будущий начальник аппарата Белого дома в администрации Трампа Райнс Прибус, сообщает Reuters.
По словам Прибуса, Трамп доверяет докладу разведки США о российских кибератаках на аппарат Демократической партии США во время выборов. "Он принимает тот факт, что это исходило из России, так что это не проблема", - сказал Прибус.
В то же время, Прибус не уточнил, считает ли избранный президент, что кибератаки осуществлялись с позволения руководителя РФ Владимира Путина.
Это первое признание участником команды Трампа того факта, что Россия стояла за кибератаками на почтовые сервера функционеров Демократической партии. Ранее Трамп отвергал обвинения в адрес РФ в том, что Кремль стоит за кибератаками или пытался помочь ему выиграть, и говорил что взломы могли быть осуществлены из Китая или любым хакером со своего компьютера.
5 января разведка США получила "убедительные доказательства", что Москва передала сайту WikiLeaks похищенные хакерами с серверов Демократической партии данные через некую третью сторону.
6 января власти США заявили, что установили посредников, которые передали Wikileaks украденные электронные письма штаба Демократической партии.
7 января Трамп сказал, что "узнал много нового" во время встречи с представителями разведки США, в ходе которой обсуждался доклад спецслужб о вмешательстве Российской Федерации и лично Владимира Путина в президентские выборы в США.
8 января сенаторы от республиканцев Линдси Грэм и Джон Маккейн заявили, что избранный президент Дональд Трамп должен наказать Россию за вмешательство в процесс выборов президента США.
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