Главу МВД Германии просят защитить страну от российских хакеров
09.01.2017 08:29
Глава фракции СДПГ в бундестаге призвал министра внутренних дел Германии и администрации крупнейших соцсетей срочно усилить киберзащиту
Фото: скриншот видео
После доклада спецслужб США о кибератаках со стороны России глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Томас Опперман обратился к министру внутренних дел ФРГ Томасу де Мезьеру с призывом усилить киберзащиту Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI) от возможных хакерских взломов. Об этом сообщает DW.
Опперман призвал руководство крупнейших социальных сетей блокировать ботов, автоматически распространяющих фальшивую политическую информацию.
По его словам, фейковые новости и сообщения, разжигающие ненависть, должны удаляться администрацией соцсетей в течение 24-х часов.
Опперман призвал руководство крупнейших социальных сетей блокировать ботов, автоматически распространяющих фальшивую политическую информацию.
По его словам, фейковые новости и сообщения, разжигающие ненависть, должны удаляться администрацией соцсетей в течение 24-х часов.
5 января разведка США получила "убедительные доказательства", что Москва передала сайту WikiLeaks похищенные хакерами с серверов Демократической партии данные через некую третью сторону. 6 января власти США заявили, что установили посредников, которые передали Wikileaks украденные электронные письма штаба Демократической партии.
8 января будущий начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил, что избранный президент США Дональд Трамп признает, что Россия стоит за кибератаками на выборы в США и может предпринять ответные действия.
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