Главу МВД Германии просят защитить страну от российских хакеров



Опперман призвал руководство крупнейших социальных сетей блокировать ботов, автоматически распространяющих фальшивую политическую информацию.



По его словам, фейковые новости и сообщения, разжигающие ненависть, должны удаляться администрацией соцсетей в течение 24-х часов.

8 января будущий начальник аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил, что избранный президент США Дональд Трамп признает, что Россия стоит за кибератаками на выборы в США и может предпринять ответные действия.

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