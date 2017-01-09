В Египте произошло нападение на блокпост: погибли полицейские

Шесть сотрудников полиции погибли, десять получили ранения

В результате нападения боевиков на блокпост в Египте на севере Синайского полуострова погибли шесть полицейских. Об этом сообщает El Fagr.

В результате нападения десять полицейских получили ранения .

Нападавшие подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль у блокпоста в районе города Эль-Ариш.

8 января сообщалось, что в Иерусалиме грузовик Mercedes въехал в группу военных, которые выходили из автобуса. По предварительной информации, погибли четверо человек, травмированы 15.

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