В Египте произошло нападение на блокпост: погибли полицейские
09.01.2017 09:31
Шесть сотрудников полиции погибли, десять получили ранения
Фото: скриншот видео
В результате нападения боевиков на блокпост в Египте на севере Синайского полуострова погибли шесть полицейских. Об этом сообщает El Fagr.
В результате нападения десять полицейских получили ранения .
Нападавшие подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль у блокпоста в районе города Эль-Ариш.
8 января сообщалось, что в Иерусалиме грузовик Mercedes въехал в группу военных, которые выходили из автобуса. По предварительной информации, погибли четверо человек, травмированы 15.
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