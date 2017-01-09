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Беларусь ввела пятидневный безвизовый режим для 80 стран

09.01.2017 17:45
Новые правила должны активизировать путешествия бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта
Беларусь ввела пятидневный безвизовый режим для 80 стран
Александр Лукашенко (фото - EPA)

Отныне граждане 80 государств, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие страны, смогут воспользоваться безвизовым въездом в Беларусь на срок не более пяти суток при условии въезда из Национального аэропорта Минск. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более пяти суток при въезде через пункт пропуска через Государственную границу Национальный аэропорт "Минск" для граждан 80 государств", - говорится в сообщении.

Новые правила должны активизировать путешествия бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, которые совершают официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и другие приравненные к ним паспорта в расчет браться не будут.

Для въезда в безвизовом режиме необходимо иметь при себе паспорт, деньги и страховку.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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