Пентагон: Дни террористов ИГ в Мосуле сочтены

По словам капитана Джеффа Дэвиса, боевики ИГ ежедневно попадают под обстрел и не могут получить подкрепления в иракском городе Мосул

Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой Исламское государство в Ираке и Сирии в последнее время закрепила успех в процессе восстановления контроля над городами Мосул (Ирак) и Ракка (Сирия). Об этом сообщил представитель Министерства обороны США капитан Джефф Дэвис, передает Укринформ.

"Боевики ИГ окружены со всех сторон превосходящими силами. В дополнение к этому они сталкиваются с сопротивлением в самом городе и ежедневно попадают под бомбежки и артиллерийские обстрелы коалиции", - сказал он.

Дэвис также уточнил, что боевики ИГ в Мосуле не могут получить подкрепление или пополнения запасов.

"Мы считаем, что их дни сочтены, в частности, в восточной части Мосула, и они начинают понимать это", - отметил представитель Пентагона.

Мосул является оплотом террористов ИГ в Ираке.

29 декабря иракские войска начали второй этап наступательной операции против боевиков Исламского государства в Мосуле.

7 января иракская армия выбила террористов группировки Исламское государство из стратегически важного района города Мосул.

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